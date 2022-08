Geldwäsche-Prozess gegen Mensdorff-Pouilly wurde fortgesetzt

Im Wiener Landesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen den Rüstungslobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly fortgesetzt worden. Es ist das bereits zweite gegen ihn angestrengte Verfahren, in dem ihm Geldwäsche vorgeworfen wird. 2013 setzte es eine Freispruch und auch nun bestreitet der prominente Beschuldigte den Vorwurf. Am heutigen zweiten Prozesstag wurden erste Zeugen befragt, unter anderem ein Ex-Mitarbeiter, der als Geldbote in Erscheinung trat.

Mensdorff-Pouilly soll laut Strafantrag das Vermögen eines früheren Bereichsleiters des Eurofighter-Herstellers EADS verschoben haben. Dieser soll ab März 2005 mittels Scheinverträgen rund 93 Mio. Euro von der EADS Deutschland GmbH (EADS-D) an die Vector Aerospace LLP überwiesen haben. Der größte Teil davon - nämlich 84 Mio. Euro - soll als „eine schwarze Kasse zur Verfolgung von außerhalb der legitimen unternehmerischen Interessen der EADS-D stehenden Zwecken“ dotiert worden sein, wie es im Strafantrag heißt.