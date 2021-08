Gelbes Rätsel für grünere Straßen: Wer hinter dem Cabriobeet steckt

Schwarz fordert einen viel niederschwelligeren Zugriff auf den öffentlichen Raum: Derzeit sei der einfachste Weg zu einem Hochbeet, ein Auto zu bepflanzen.

„Das ist ein schönes Symbol dafür, was schiefläuft. Was Autofahrern ermöglicht wird, muss allen Stadtbewohnern ermöglicht werden“, so der Filmemacher.

Ein Hochbeet für 10 Euro

Konkret heißt das: Jeder soll für 10 Euro pro Monat ein Beet, einen Kaffeetisch oder einen Wuzzler in die Parkspur stellen dürfen. Man nehme die aktuelle Platzverteilung viel zu selbstverständlich, so Schwarz.

Das zeige sich auch an den Reaktionen auf das Cabriobeet: „Die meisten denken, das ist ein Streich.“

Fortführung geplant

Die Konstruktion ist übrigens fahrtüchtig. Binnen 20 Minuten kann sie so umgebaut werden, dass der Fahrersitz frei ist und die Kräuter umher kutschiert werden können. Passanten dürfen sich an ihnen bedienen.