Liechtensteinstraße: Das einzige Grün ist das Gras zwischen den Pflastersteinen

Natur blitzt am Alsergrund nur selten hervor. Laut Landesstatistik Wien sind schließlich nur sieben Prozent des gesamten Bezirks Grün- und Wasserflächen. Zum Vergleich: In Wien sind es mit 50 Prozent mehr als siebenmal so viel.

Besonders augenscheinlich wird das bei der äußeren Liechtensteinstraße. Nicht nur, dass sie ein hohes Verkehrsaufkommen hat, sie ist auch noch grau und trostlos gestaltet. Darum wollen die Neos Alsergrund hier mit einem neuen Konzept ein wenig mehr Grün in den Bezirk bringen.