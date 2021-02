Geimpfter AKH-Chef: „Spitalsführung kann nicht ausfallen“

Ausgerechnet in Österreichs größtem Spital, dem Wiener AKH, sorgen die Corona-Impfungen für Ärger. Zuletzt formierte sich Widerstand dagegen, dass das Personal nur mit dem Impfstoff von Astra Zeneca geimpft werden soll. Nun beschweren sich Mitarbeiter über Organisationschaos und Impf-Vordrängler.

„Ein Großteil des Personals ist noch immer nicht geimpft. In meiner Klinik sind in etwa 60 Kollegen betroffen“, schildert ein Angestellter dem KURIER. Auf der anderen Seite seien Direktor Herwig Wetzlinger und sein Team schon geimpft, weil sie seltsamerweise in Kategorie I (besonders hohes Expositionsrisiko) eingestuft wurden.