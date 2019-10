AKH Wien: Ein Spital – unzählige Baustellen

Engpässe gebe es auch in den OP-Sälen, vor allem in der Herzchirurgie, schildert Wolfgang Hofer, oberster Personalvertreter des AKH-Pflegepersonals dem KURIER. „Insgesamt sind im vergangenen Sommer 180 bis 200 der 3000 Pflege-Dienstposten unbesetzt gewesen“, rechnet er vor. Zwar habe sich die Lage aktuell ein wenig entspannt, „aber spätestens in drei Monaten werden wir wieder vor demselben Problem stehen, befürchtet er.