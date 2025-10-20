Heute sollen Weichen für Gastpatienten-Gipfel gelegt werden

Zuletzt hat die Frage um Gastpatienten für viele Debatten und viel Emotion gesorgt. Wien fühlt sich, wie berichtet, benachteiligt, weil in der Hauptstadt viele Personen aus anderen Bundesländern behandelt werden, wodurch sich ein finanzieller Nachteil ergebe. In Niederösterreich und Burgenland wiederum bezweifelt man den von Wien genannten Wert, nämlich 610 Millionen Euro.

Zudem spricht man sich in beiden Bundesländern vehement gegen getrennte Wartelisten aus, die Wiener bevorzugen und Niederösterreicher und Burgenländer benachteiligen würden. Heute soll es nun zu einer Annäherung kommen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wird sich mit Niederösterreichs Gesundheitslandesrat Anton Kasser (ÖVP) treffen. Im Vorfeld hält man sich weitgehend bedeckt. „Ziel ist und muss es sein, eine gemeinsame Lösung im Sinne der Patientinnen und Patienten zu finden“, sagt Kasser. Mehr Kommentar wolle man aktuell nicht abgeben, heißt es aus seinem Büro. Ruf nach Reform Gesprächiger ist das Team von seinem Wiener Pendant auch nicht. Es handle sich um ein Vorgespräch für einen etwaigen Gesundheitsgipfel. Einen solchen fordert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schon länger – und pocht gleichzeitig auf eine gemeinsame Steuerung und die Schaffung einer „Gesundheitsregion Ost“, die auch als Vorbild für den Westen dienen könnte.

Die Länderchefs Johanna Mikl-Leitner und Hans-Peter Doskozil haben ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert. Dass es Verbesserungen brauche, war auch die vorherrschende Meinung der Patientenanwälte auf einer Tagung am Donnerstag in St. Pölten. „Die Gesundheitsversorgung wird aus verschiedenen Töpfen finanziert. Hier braucht es eine bessere Koordinierung“, sagte der niederösterreichische Patientenanwalt Michael Prunbauer zum ORF. Auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten müsse eingegangen werden und diese könnten nicht an der Bundesländergrenze enden. Eindringliche Worte fand auch Wiens Patientenanwalt Gerhard Jelinek: „Wenn man sich schon nicht dazu durchringen kann, das gesamte Gesundheitswesen in Österreich in eine Hand zu legen, muss zumindest die Ostregion gemeinsam geplant und finanziert werden.“ Zuständigkeit ändern Auch aus anderen Bundesländern wird der Ruf nach einer Strukturreform im Gesundheitswesen lauter. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler hat sich am Wochenende, unter anderem im KURIER-Interview, dafür ausgesprochen, die Gesundheit in die Zuständigkeit des Bundes zu geben. „Natürlich mit der gesamten Budgetverantwortung, um hier besser koordinieren zu können.