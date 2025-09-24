Streit um Gastpatienten: Burgenland und NÖ "gesprächsbereit"

Noch am Dienstag schienen die Fronten, was die Gesundheitsversorgung von Gastpatienten betrifft, extrem verhärtet, am Mittwoch kam es zu einer (sehr) vorsichtigen Annäherung zwischen Niederösterreich, Burgenland und Wien. Wie berichtet, plädiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für eine „Gesundheitsregion Ost“ und damit eine gemeinsame Steuerung für die drei Bundesländer.

Der Grund: Die Bundeshauptstadt fühlt sich finanziell benachteiligt. Laut Ludwig müsse Wien 610 Millionen Euro im Jahr für Gastpatientinnen und Gastpatienten aus dem eigenen Budget finanzieren. Gipfel angedacht Die SPÖ Burgenland und die ÖVP Niederösterreich zogen die Zahl umgehend in Zweifel, da man diese nicht nachvollziehen könne. Dennoch erklärte Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass „Niederösterreich immer zu Gesprächen bereit“ sei. Zudem halte sie es „nicht für richtig, gerade in der Gesundheitsversorgung Grenzen hochzuziehen.“

Ludwig begrüßte das umgehend. „Wir müssen hier rasch zu einer Lösung kommen, denn das Wohl der Patientinnen und Patienten muss für politisch Verantwortliche immer an erster Stelle stehen“, sagte Wiens Bürgermeister. Er sprach sich dafür aus, rasch einen Gesundheitsgipfel für die Ostregion einzuladen und „unter Einbindung von Expertinnen und Experten eine Lösung zum Wohl der Patientinnen und Patienten zu erarbeiten.“