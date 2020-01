Fußball-Fanklubleiter getötet: 18-Jähriger vor Gericht

Täter und Opfer hatten einander über eine Datingplattform kennengelernt. Es kam zu Treffen zwischen dem Burschen und dem 57-Jährigen, so auch am 19. August des Vorjahres. Die beiden fuhren in das Wochenendhaus seiner Eltern in der Mühlsangergasse.

Sexuelle Handlungen

Wie die Staatsanwältin ausführte, kam es dort erstmals zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Während der Ältere einschlief, ekelte sich der Bursch laut seiner Aussage vor seinem eigenen Tun und wurde von Wut gepackt. Er schlug zuerst mit einem Schirmständer, dann mit einem Hammer auf den 40 Jahre älteren Mann ein und tötete ihn dadurch.

Einen Tag danach kontaktierte der junge Mann seinen Psychotherapeuten und sagte, in seinem Haus liege ein schwer verletzter Mann. Dieser verständigte darauf in Absprache mit dem Jugendlichen die Polizei.