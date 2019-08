Mord an Fanklub-Leiter der Austria: 17-Jähriger in U-Haft

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstag über den 17-jährigen Burschen die U-Haft verhängt, der im Haus seiner Eltern in Wien-Simmering einen 57 Jahre alten Bekannten in einem Gewaltausbruch erschlagen haben soll. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.

Der Bursch, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts ermittelt, machte vor dem Haftrichter keine Angaben. Die Leiche des 57-Jährigen - ein in der Fußball-Szene bekannter Fanclub-Leiter eines Wiener Traditionsvereins - war am Dienstag gefunden worden. Der Bursch hatte sich zuvor an seinen Psychotherapeuten gewandt und erklärt, bei ihm zu Hause liege ein schwerverletzter Mann. Der Psychotherapeut verständigte darauf in Absprache mit dem Jugendlichen die Polizei.