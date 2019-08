Leiche in Kaiserebersdorf: Legendärer Austria-Fan wurde ermordet

Ein Einfamilienhaus mit kleinem Garten mitten in Kaiserebersdorf in Wien-Simmering, umgeben von Häusern, die von Familienmitgliedern bewohnt werden. Doch die Idylle trügt: Ein 17-Jähriger gab Dienstagfrüh gegenüber der Polizei an, dass es in den Abendstunden am Montag in dem Haus zu einem Mord gekommen sei.

Die Polizei schickte eine Streife zum angeblichen Tatort, wo die Beamten tatsächlich die Leiche eines Mannes fanden. Bei dem Opfer handelt es sich um den 58-jährigen Fritz Duras, Gründer des Fanklubs Austria 80 und Sportfotograf. Vom Fußballklub hieß es am Dienstag: „Als langjährige Weggefährten macht uns dieser Verlust zutiefst betroffen.“