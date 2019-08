"Ober-Austrianer" tot: Geständnis bei Psychiater

Über WhatsApp verabredete sich ein 17-Jähriger in der Nacht auf Dienstag für den nächsten Vormittag mit seinem Psychiater. Man traf sich in einem Park auf der Wiener Wieden. Dort soll der Teenager die Gewalttat an dem 57-jährigen Fritz Duras gestanden haben. Die Polizei fand kurze Zeit später seine Leiche in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering.