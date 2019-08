Simmering: Neue Details zum ermordeten Austria-Fan

Laut aktuellem Ermittlungsstand dürften die beiden Männer seit mehreren Monaten in einem bekanntschaftlichen Verhältnis zueinander gestanden sein und sich in einem Wohnhaus der Eltern des mutmaßlichen Täters getroffen haben.

17-Jähriger neigte zur Gewalt

Der 17-Jährige gab in einer polizeilichen Vernehmung an, dass er sich seit längerer Zeit in psychiatrischer Behandlung befinde und auf Grund seiner Krankheit teilweise zur Gewalt neige. So sei es auch am Dienstag zu einem Gewaltausbruch gekommen. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig, das 57-jährige Opfer durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf getötet zu haben.

Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Der 17-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages in eine Justizanstalt überstellt.