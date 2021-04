Furz bei Polizeikontrolle: Gericht bestätigt "Anstandsverletzung"

Es war ein lauer Sommerabend im Juni 2020. Mitja M. saß mit Freunden in einem Park beim Bennoplatz in Wien-Josefstadt. Gegen 0.40 Uhr stießen plötzlich Polizisten zu der Gruppe - sie kamen wegen einer Lärmbelästigung und wollten die Ausweise sehen.

Doch was es dann in die Schlagzeilen schaffte, war ein ganz anderer Lärm: Während die Polizisten seine Freunde kontrollierten, setzte sich Mitja M. auf eine Parkbank - zwei bis drei Meter von den Beamten entfernt. Dort soll er die Beamten angeblickt, sein Gesäß gehoben und einen Furz gelassen haben. Danach soll er die Polizisten angegrinst haben.

500 Euro wollten die Polizisten dafür von dem damals 22-Jährigen per Strafanordnung. Der laute Darmwind vor den Polizisten hätte den "öffentlichen Anstand verletzt".

Beschwerde landete vor Gericht

Schon kurz nachdem die die Strafanordnung bei M. eintrudelte, war für ihn klar, dass er das nicht auf sich sitzen lassen will: „Es geht nicht nur um die Strafhöhe, sondern die Sache an sich. Was kommt als Nächstes? Wird man angezeigt, weil man nicht geduscht hat und stinkt?", sagte er damals zum KURIER.

Ein Furz sei etwas Natürliches und bei seiner Oma habe es eben Bohnensturz gegeben.