So ein Schas: 500 Euro Strafe für Wiener, der vor Polizisten furzte

Weil er den öffentlichen Anstand verletzt hat, muss ein Mann jetzt 500 Euro Strafe berappen. Konkret heißt es in der Strafverfügung, die derzeit auf Twitter für Erheiterung und auch Verwunderung sorgt, dass der Angezeigte "vor Polizeibeamten einen lauten Darmwind entließ".

Der Zwischenfall ereignete sich am 5. Juni nach Mitternacht in einem Park am Bennoplatz in Wien-Josefstadt. Seitens der Polizei wurde die Echtheit der Anzeige mittlerweile bestätigt.

Provokantes Verhalten

Auf Twitter teilte ein Nutzer ein Foto der Strafverfügung mit den Worten "in Gegenwart eines Polizisten zu furzen, kostet ganz schön viel".