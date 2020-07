Was man zur Polizei lieber nicht sagen sollte

Anstandsverletzung

Antworten darauf zu finden, ist nicht ganz einfach: Im Volksmund ist in diesem Zusammenhang oft

die Rede von „Beamtenbeleidigung“. Doch: Im österreichischen Recht gibt es diese nicht – im Gegensatz zu Frankreich etwa.

Zwar gibt es im Strafrecht den Begriff der „Beleidigung“. Dieser gilt für Polizisten und für alle anderen auch. Aber: Damit eine Beleidigung strafbar ist, muss sie in der Öffentlichkeit und somit vor Zeugen stattfinden (siehe Artikel rechts). Bei den meisten Polizeieinsätzen trifft das nicht zu.

Fühlen sich Polizisten in ihrer Ehre verletzt, erstatten sie daher oft eine Anzeige wegen Anstandsverletzung. Dabei handelt es sich um ein Verwaltungsvergehen, das in den Landessicherheitsgesetzen geregelt ist – und damit in neun Bundesländern unterschiedlich ausgelegt wird. In der Praxis heißt das, dass meist im Einzelfall entschieden wird – oft vor Gericht.