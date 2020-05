Mann beschimpfte Polizisten und ritzte Hakenkreuz in Zelle

Während einer Kontrolle nach dem Fremdenrecht wurden Polizisten am Donnerstagnachmittag am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf plötzlich wüst beschimpft. Der Mann war an der Kontrolle eigentlich nicht beteiligt, näherte sich aber den Beamten ohne Mindestabstand und Mund-Nasenschutz. Er soll etwa gerufen haben: „Wollt's euch net schleichen?“

Der 32-jährige Österreicher soll sein Verhalten nicht eingestellt haben, weshalb ihn die Polizisten festnahmen. Dabei wehrte sich der Mann und wollte flüchten - ein Polizist wurde leicht an einer Hand und am Oberkörper verletzt.

Hakenkreuz in Zelle geritzt

Selbst im Arrestbereich der Polizeiinspektion Hermann-Bah-Straße soll der Verdächtige die Exekutive noch weiter beschimpft und Widerstand geleistet haben. Als er scheinbar beruhigt werden konnte, soll er dann ein Hakenkreuz in die Tür der Zelle geritzt haben. Er wurde nach dem Verbotsgesetz angezeigt.