Mutiger Mieter verfolgte Einbrecher durch Wien-Leopoldstadt

Einbrecher haben es in Zeiten der Corona-Krise schwer: Weil viele Menschen im Home Office arbeiten, ist es gar nicht so leicht, unbemerkt "auf Tour" zu gehen. Das merkte auch ein 37-jähriger Serbe, der es aber trotzdem versucht hatte. Donnerstagmittag soll er in der Wohlmutstraße in eine Wohnung eingebrochen sein.

Der Wohnungsmieter ertappte den Mann auf frischer Tat und nahm bei dessen Fluchtversuch kurzerhand die Verfolgung auf. Währenddessen rief er bei der Polizei an. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später noch in der Nähe der Wohnung anhalten und festnehmen.

Einreise unter falschem Namen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann in Österreich bereits wegen ähnlicher Delikte im Gefängnis gewesen war und anschließend nach Serbien abgeschoben wurde. Er dürfte dann unter falschem Namen einfach nach Österreich zurückgekehrt sein. Nun entscheidet die Staatsanwaltschaft über eine U-Haft.