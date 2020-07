Nehammer zu Demos: Gewalt gegen Polizisten "neues Phänomen"

"Glauben Sie, dass Erdogan in Österreich, in Europa politisch zündelt?“, fragte Riedmann. "Da lassen wir am besten die Fakten sprechen“, so Nehammer und nennt exemplarisch die türkisch-griechische Grenze. "Er (Erdogan, Anm.) hat das Leid von Menschen ausgenutzt, er hat eine Migrationskrise ausgelöst.“

Hier ortet Nehammer vonseiten der Türkei eine "hohe Eskalationsbereitschaft" und eine Bereitschaft Europa "erpressen" zu wollen.