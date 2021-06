Für Wiens Spitzenpolitiker ist dieses Jahr vor allem Heimaturlaub angesagt

Auch SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima bleibt in Österreich. Sie zieht es in ihre alte Heimat Kärnten. „Für mich hat der Sommer traditionell immer erst dann richtig angefangen, wenn ich das erste Mal im Wörthersee geschwommen bin“, erzählt Sima. „Ich kenne und liebe den Wörthersee seit meiner Kindheit in Klagenfurt, mit ihm mithalten kann für mich ansonsten nur die Alte Donau in Wien.“ Im Urlaub will Sima mit Familie und Freunden vor allem die Seele baumeln lassen: „Nach diesem wohl für uns alle anstrengenden Jahr freue ich mich auf Ruhe und Zeit, einfach einmal nichts zu tun.“

Ins Burgenland verschlägt es die Vizebürgermeisterin, Kathrin Gaal. Im Heimatort ihrer Mutter hat die SPÖ-Politikerin ein kleines Haus. Ein Abstecher ins Ausland ist aber auch drinnen: Eine Woche lang geht es für Gaal an die nördliche Adria, wie sie verrät. Auch Finanzstadtrat Peter Hanke zieht es ins (nahe) Ausland. Er fährt nach Kroatien. Was er dort macht? „Segeln. Und gut essen.“