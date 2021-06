Film Festival auf dem Rathausplatz (fast) ohne Einschränkungen

Nach einer pandemiebedingten Mini-Ausgabe im Vorjahr findet das Filmfestival auf dem Wiener Rathausplatz heuer, rechtzeitig zum 30. Geburtstag, wieder ohne Personenbeschränkungen statt. Das beliebte Freiluft-Kulturvergnügen geht dieses Jahr von 3. Juli bis 4. September über die Bühne.

Für den Besuch gilt allerdings die 3G-Regel. Man muss also getestet, geimpft oder genesen sein. Der Nachweis kann in analoger wie in digitaler Form erbracht werden. Zumindest bis zum 22. Juli besteht auch noch die Verpflichtung zur persönlichen Registrierung. Möglich ist dies vorab unter www.filmfestival-rathausplatz.at Damit erhält man einen QR-Code für den gesamten Veranstaltungszeit, der bei jedem Besuch an den Eingängen zum Festival ausgelesen wird. Eine Registrierung ist aber auch direkt vor Ort möglich. Laut jetzigem Stand ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht erforderlich.

Insgesamt bietet der Bereich vor der Videowand Sitzplätze für 2.600 Gäste. Tickets oder Reservierungen sind nicht erforderlich.

Konzertprogramm

Musik-Fans können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: Von hochkarätigen Opern-Produktionen wie La Traviata oder Carmen bis hin zu Popstars wie David Bowie, Shakira oder Anastacia. Zahlreiche Konzertmitschnitte aus Klassik, Weltmusik und Jazz, aber auch Musicals und Tanzproduktionen komplettieren das 64-tägige Geburtstagsprogramm.