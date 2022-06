"Früchtegern": Mehr Früchte für die Lindengasse

Fatih Cemek ist ursprünglich gelernter Installateur. Im vergangenen Jahr hat er emsig in der Lindengasse 29 in Wien-Neubau gearbeitet und ein ehemaliges Lager in einen kleinen Frucht-Saft-Laden umgewandelt. Die Inspiration dafür hat sich der 42-Jährige auf seinen Reisen in Südostasien geholt: "Dort gibt es an jeder Ecke solche Läden", sagt er.