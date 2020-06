Säfte aus dem Garten, aus Beeren und Blüten

Zutaten: 15 Blütendolden, 1 kg Zucker, 1 unbehandelte Zitrone oder etwas Zitronensäure, 5 g Vitamin C, 1 l Wasser. „Bei frischer Zitrone muss man darauf achten, dass sich schneller Schimmelpilze bilden als bei der Zitronensäure“, so die Autorin.

Zubereitung: Die Blüten mit Zucker und in Scheiben geschnittener Zitrone in eine Schüssel geben. Das Wasser kochen lassen, abkühlen und zu den Blüten gießen. Vitamin C darin auflösen. Abgedeckt 4 Tage lang an einem kühlen Ort stehen lassen, öfter umrühren. Anschließend durch ein Baumwolltuch filtern und in Flaschen füllen, kühl und dunkel lagern. Verwendung: Den fertigen Sirup mit Mineralwasser aufgießen, ergibt ein wunderbar erfrischendes Getränk.