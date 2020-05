Frau auf U-Bahn-Gleise gestoßen

Geistesgegenwärtig betätigte ein Fahrgast, er stand auf dem Bahnsteig, den Zug-Notstopp in der Station. Der Lebensretter wollte vorerst anonym bleiben.

Der Fahrer des heranbrausenden Zuges konnte dank Lichtsignale im Tunnel noch bremsen. „Er war mehr als 110 Meter von der Frau entfernt. Wäre die Distanz geringer gewesen, hätte eine Zwangsbremsung automatisch gewirkt. Es hätte aber sehr eng werden können“, erklärte Wiener-Linien-Techniker Gerhard Hededüs.

Während die U-Bahn mit funkensprühenden Rädern abbremste, floh der Täter. Allerdings konnte die Freundin des Opfers, die Lebensgefährtin des Elektrikers bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Über sie forschte das Landeskriminalamt Josef S. aus. Er sitzt in U-Haft und bestreitet jede Verletzungsabsicht.

Die Gewalt in der U-Bahn explodiert. So vergewaltigte Mustafa A. im November mindestens drei Frauen. Am 18. Dezember wurde eine 23-Jährige ebenfalls Opfer eines Vergewaltigers. Zu Weihnachten prügelten drei Rowdys eine Lehrerin krankenhausreif und vergangenen Samstag schlugen zwei Mädchen (18, 19) eine Studentin und eine Polizistin nieder.

Die Wiener Linien verweisen auf die Sicherheitstipps: In heiklen Situationen die Notruftaste in Zügen und in Stationen verwenden, sowie den Zug-Notstopp ziehen, wenn Personen aufs Gleis fallen. 5000 Kameras überwachen Stationen und Garnituren. 100 Polizisten und 300 Mitarbeiter der Wiener Linien patrouillieren täglich durch Stationen und Züge.