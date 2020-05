Vergewaltigungen: Verdächtiger in Haft

Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr führten ungarische Polizeikräfte an der Grenze zu Rumänien in der kleinen Ortschaft Lokoshaza Kontrollen in einem Zug durch. Dabei fiel ihnen ein junger Mann auf. Und der Vergleich mit Lichtbildern, die von der Wiener Polizei mit einem europäischen Haftbefehl in Umlauf gebracht worden waren, bestätigte den Verdacht: Bei dem unscheinbaren Zugfahrer handelte es sich um jenen mutmaßlichen Vergewaltiger, der im November und Dezember drei Frauen in der Wiener U6 bestialisch überfallen, ausgeraubt und misshandelt haben soll. Mustafa A. ließ sich widerstandlos festnehmen und wurde arrestiert.

Junge Frauen Mitte 20 sollen im Visier des Mannes gewesen sein. Das erste Mal schlug er am 8. November nahe der Station Michelbeuern zu, am 14. November griff er bei der Station Währinger Straße an, dann am 19. Dezember bei der Neuen Donau.

Seine Opfer dürfte er schon in der U-Bahn ausgewählt haben. Dann folgte er den ahnungslosen Frauen und attackierte sie in einer dunklen Ecke. Seinen Opfern nahm der Peiniger auch noch Bargeld und Handys ab – damit sie nach der Vergewaltigung keinen Notruf absetzen konnten.