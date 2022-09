"Flying Fox": Anflug auf den Donaukanal

Wasser gibt es in diesem Jahr auch – aber nur fürs Panorama. Das vorherrschende Element ist heuer die Luft. Aus 16 Metern Höhe müssen Wagemutige springen, um am Seil entlangrutschen zu können. Das braucht einiges an Überwindung: „Vor dem Absprung hat man schon ein mulmiges Gefühl“, erzählt die 25-jährige Anna Herczeg. Von den 130 bis 160 Personen, die täglich seit der Eröffnung am Montag gesprungen sind, habe aber nur eine Person auf dem Turm kehrtgemacht, heißt es.