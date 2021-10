Flussdelfine als Erben: Wien ist Spitzenreiter bei Testamentspenden

„Nirgends in Österreich ist die Bereitschaft für diese Art von Testamenten so hoch“, sagt Vergissmeinnicht-Initiator Günther Lutschinger. Das liege zum einen daran, dass es mehr kinderlose Haushalte in der Stadt als am Land gebe, aber auch daran, dass die Informationsdichte und die persönliche Bindung an Organisationen höher sei.

Finanzierung von Projekten

Tatsächlich sind wohl die meisten Bewohner Wiens schon mal von Fundraisern – also Spendeneintreibern – auf der Straße angesprochen worden. An diesen Einrichtungen kommt man in der Stadt also buchstäblich nicht vorbei.

Eine davon ist die Umweltschutzorganisation WWF. „Für uns sind diese Testamente sehr wichtig, damit wir Projekte fortsetzen oder initiieren können“, sagt Andrea Johanides, Geschäftsführerin von WWF Österreich. Im Schnitt gehen beim WWF pro Jahr 7 bis 9 Millionen Euro Spenden pro Jahr ein, rund 300.000 Euro stammen aus Nachlässen.