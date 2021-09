Da ich mich in nächster Zeit einer sehr schweren Operation unterziehen muss, setze ich mich jetzt erstmals auch mit Fragen des Erbrechts auseinander. Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft und habe keine Kinder. Meine Lebensgefährtin wohnt seit vielen Jahren mit mir in meiner Eigentumswohnung. Ich will, dass meine Lebensgefährtin nach meinem Tod mein ganzes Vermögen bekommt. Muss ich ein Testament schreiben, damit meine Schwester nicht Erbin wird?

Peter K., Wien