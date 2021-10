Wie Sie Ihr Testament verfassen müssen, damit es gültig ist

Wenn kein Testament hinterlassen wurde bzw. aufzufinden ist, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft.

Wenn absolut keine gesetzlichen Erben (z. B. Ehegatten, eingetragene Partner, Vor- und Nachfahren, Seitenverwandte, allenfalls erbberechtigte Lebensgefährten) vorhanden sind, erbt der Staat

Bei wem kann ich ein Testament machen lassen? Und was kostet es?

Ein Testament kann selbst verfasst werden (eigenhändig oder „fremdhändig“ mit Zeugen) oder bei einem befugten Rechtsvertreter wie Notar oder Anwalt.

Für ein ganz einfaches Testament kann man in der Regel mit Kosten ab 400 Euro rechnen, inklusive Registrierung und Aufbewahrung. Wenn es komplexer wird, steigen natürlich auch die Kosten.

Ein eigenhändiges Testament kann man immer erstellen. Wer etwas besitzt und Streit unter den Hinterbliebenen vorbeugen möchte, ist aber gut beraten, ein inhaltlich und rechtlich einwandfreies Testament errichten zu lassen.

Auch ein Testament, das unmittelbar vor dem Ableben errichtet wird, ist gültig, wenn es den gesetzlichen Formvorschriften entspricht.

Wenn ich ein Testament habe und am Sterbebett noch Änderungen verkünde: sind diese dann gültig?

Auch hier ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften entscheidend. Mündliche Testamente können nur in Notsituationen errichtet werden.

Die Anwesenheit von zwei Zeugen ist dabei unbedingt erforderlich. Generell gilt: Die Gültigkeit eines mündlichen Testaments ist mit drei Monaten ab Wegfall der Lebensgefahr befristet.