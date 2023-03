Floridsdorfer Weinfeste findet heuer wieder statt

In der Stammersdorfer Kellergasse wurde zuletzt im Jahr 2019 gefeiert, die traditionellen Weinfeste fielen allesamt während der Pandemie aus. Während im vergangenen Jahr der Neustifter Kirtag und die Weinwandertage wieder gefeiert wurden, scheiterten die Feste in Floridsdorf an fehlenden Geldgebern und Personal, aber auch von den Winzern gab es Gegenwind.