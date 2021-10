Floridsdorfer Fußballfeld wird zur Kunstlocation

Am Sportplatz des Fußballvereins 1210 am Jedlersdorfer Platz wird zukünftig Sport mit Kultur vereint. Die rund 230 Kinder und Jugendliche aus 30 verschiedenen Nationen, die hier regelmäßig trainieren, sollen künftig auch an kulturellen Veranstaltungen teilhaben können.



Der Flügel, der bereits in der Fußballkantine, sorgt jetzt schon für Begeisterung. Die Präsidentin des Vereins, Katharina Pizzera und der Clubmanager, Vinzenz Jager, stellen den Fußballrasen nun auch als Bühne für Konzerte, Theater und Performances zur Verfügung.