Eine 35 Quadratmeter große Picknickdecke für Floridsdorf

„Die bunte Gemeinschaftsdecke ist ein Spiegelbild eines vielfältigen Grätzl", sagt Projektleiter Fabian Mayrhofer. Jedes Fleckerl, unabhängig von Farbe, Material oder Verarbeitung sei willkommen und ein wichtiger Bestandteil der Decke.

"Während das einzelne Fleckerl kaum Strahlkraft hat, ergeben alle zusammen ein großes Ganzes und bilden etwas Besonderes. Zudem ist die Decke, wie auch die Nachbarschaft, nie wirklich fertiggestellt. Es gibt immer Platz, um noch weitere Stücke anzufügen und die Decke so weiter wachsen zu lassen“, so Mayrhofer.

Decke wird versteigert

Da sich an den „Maschen für den Schlingermarkt“ ausschließlich Frauen beteiligt hatten, soll die Decke im Anschluss an das Picknick versteigert oder verkauft werden und der Erlös einem karitativem Frauen-Projekt zugutekommen. Denn der große Einsatz der Frauen stehe stellvertretend auch für den großen Anteil an unbezahlter Arbeit, den Frauen in unserer Gesellschaft tagtäglich leisten, so Mayrhofer.