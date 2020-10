Floridsdorf: Betrunkene schießen herum, um sich "vor Wildschweinen zu schützen"

Ein 25-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau sollen am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf mit einer Waffe hantiert haben, wobei sich laut Zeugen ein Schuss löste. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf hielten die Verdächtigen an, wobei sich die beiden aggressiv verhalten und die Polizisten beschimpft haben sollen.

Da sich beide laut Polizei nicht beruhigen ließen, wurden sie vorläufig festgenommen. Dabei wurde sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau eine Alkoholisierung von knapp zwei Promille festgestellt. Bei einer Personendurchsuchung wurde bei dem Mann die Schreckschusspistole gefunden.

Der 25-Jährige begründete die Schussabgabe laut Polizei damit, dass er sich vor herannahenden Wildschweinen schützen wollte. Er wurde angezeigt.

