Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz bleibt dauerhaft

Seit Februar 2025 gilt am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf per Verordnung eine Alkoholverbotszone. Ein Jahr nach Einführungen ziehen Stadt und Bezirk nun Bilanz und kündigen eine Verlängerung des Verbots an. Beschwerden und Straftaten seien kaum noch festzustellen, auch die Aufenthaltsqualität habe sich verbessert.

Mussten in den ersten Wochen nach der Einführung des Alkoholverbots noch einige Dutzend Abmahnungen ausgesprochen, Organmandate und Anzeigen ausgestellt werden, seien inzwischen kaum noch Verstöße und Übertretungen festzustellen. Menschen fühlen sich sicherer Die Durchsetzung des Verbots wurde von der Polizei und durch Schwerpunktaktionen des städtischen "Einsatzteam Wien" kontrolliert und von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern begleitet. "Zahlreiche Rückmeldungen bestätigen meine eigene Beobachtung: Das Alkoholverbot hat zu einer deutlichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität und einem erhöhten Sicherheitsgefühl geführt", berichtet Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ). Daher werde man das Verbot auch künftig beibehalten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien/ Jobst Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) bei einem Lokalaugenschein am Bahnhof Floridsdorf.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der das Verbot vor einem Jahr ankündigte, betont: "Die Wienerinnen und Wiener können sich auch in Zukunft darauf verlassen, dass wir die Regeln des guten Zusammenlebens konsequent durchsetzen. Nur so kann das Leben in einer Millionenstadt funktionieren – mit Respekt, Rücksichtnahme und entschiedenem Einschreiten dort, wo es notwendig ist." Wo das Verbot genau gilt Nach dem Praterstern ist das Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz das zweite in der Bundeshauptstadt. Das Verbot gilt rund am Franz-Jonas-Platz sowie in Teilen der Schloßhofer Straße und der Rechten Nordbahngasse beim Floridsdorfer Bahnhof.

Untersagt ist der Alkoholkonsum seither auch am Pius-Parsch-Platz, auf der Grünfläche entlang des Bahndamms sowie in der Fußgängerzone Franklinstraße. Ausgenommen vom Verbot ist der Konsum von alkoholischen Getränken in Lokalen, an Imbissständen oder an Marktständen. Waffenverbot am Praterstern und in Favoriten Ludwig verwies auf weitere Sicherheitsinitiativen wie das seit 2018 bestehende Alkoholverbot am Praterstern und das dortige Waffenverbot, das 2019 eingeführt wurde.