Waffenverbotszone in Wien: Bisher 187 Waffen beschlagnahmt

Am Dienstag hat die Polizei in Wien-Favoriten - rund um Reumannplatz und Keplerplatz - bis in die Nacht eine neuerliche Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität durchgeführt.

In den letzten Monaten kam es besonders beim Reumannplatz mehrfach zu Messerattacken - trotz Waffenverbot. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hält die seit März 2024 geltende Waffenverbotszone dennoch für wirksam, wie er am Dienstag sagte.