Waffenverbotszone in Wien-Favoriten wird bis 2025 verlängert

Mit 1. Oktober , also zwei Tage nach der Nationalratswahl am Sonntag, wäre die Waffenverbotszone zwischen dem Platz der Kulturen und dem Reumannplatz ausgelaufen. Der Bereich gilt als " Kriminalitätshotspot ". Die Verordnung war eine Reaktion auf mehrere Bluttaten rund um den Reumannplatz.

Wenig überraschend wurde diese Maßnahme, die im März dieses Jahres in Kraft trat, zum zweiten Mal verlängert. Sie tritt demnach mit 2. Oktober in Kraft und läuft - sollte sie nicht erneut in die Verlängerung gehen - am 2. Jänner 2025 aus.