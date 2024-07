ÖVP schärft Entwurf zu österreichweitem Waffenverbot nach: Was geplant ist

Aktuell kann die Polizei nur an bestimmten Orten Waffenverbotszonen erlassen, wie etwa am Reumannplatz oder am Keplerplatz in Wien-Favoriten.

Darf ich ein Messer (z.B. „Hirschfänger“) in Trachtenlederhose am Kirtag tragen? Ja, es handelt sich um Brauchtumspflege.

Was ist ein Behältnis? Darf ich ein neu gekauftes Messer in einem Einkaufssackerl nach Hause transportieren? Einkaufskorb und Sackerl sind Behältnisse. Neue Messer sind in der Regel verpackt, also nicht griffbereit.

Darf ich meine Messer im Auto im Ortsgebiet transportieren? Ja: Nicht griffbereit, in einem Behältnis (z.B. Kofferraum). Nein: Griffbereit, in der Mittelkonsole. Als Jäger: Ja, weil diese zum Führen einer Schusswaffe gesetzlich berechtigt sind.

Darf ich mit einem „Jausenmesser“ in einem Park ein Picknick machen? Ja, weil das Messer für den Verzehr von Speisen verwendet wird. Beim Transport in den Park darf es nicht griffbereit sein. Es sollte in einem Behältnis, z.B. Rucksack sein.

Derzeit habe der Entwurf aber noch Ecken und Kanten, die einer guten Umsetzbarkeit und Verständlichkeit im Weg stehen würden. Man sei aber guter Dinge, dass diese Hürden in den kommenden Wochen aus dem Weg geräumt werden könnten. Seitens BMI stoßen die Grünen damit auf Unverständnis, denn gerade die Ausnahmen brauche es, damit rechtschaffene Bürger nicht unnötig eingeschränkt werden, so ein Sprecher. Aus ÖVP-Sicht könne der Entwurf jedenfalls jederzeit in Begutachtung gehen.

Was geplant ist

Der KURIER hat sich das geplante Gesetz genauer angesehen und die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das Messertrageverbot soll demnach im Ortsgebiet, in bebauten Gebieten, in Park- und Sportanlagen, in Freizeitparks, bei Veranstaltungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen gelten.

Nicht verboten werden soll der Transport von nicht griffbereiten Messern. Auch gibt es Ausnahmen für das Verbot: Davon betroffen sind Inhaber einer Waffenbesitzkarte, Personen, die Schusswaffen führen dürfen wie Jäger oder Bundesheersoldaten. Vom Verbot ausgenommen sind außerdem Aktivitäten mit anerkannten pädagogischen Zwecken wie etwa Pfadfinderlager oder Sportzwecke.