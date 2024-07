Bandenkriege und ethnische Konflikte: Wie und wo die Polizei in Wien kontrolliert

Eine Drohne surrt über den Reumannplatz , unter ihr versammeln sich acht Polizisten um einen laut schreienden Mann . Nur wenige Meter entfernt schlägt ein Polizeihund an: Im Gestrüpp direkt neben der U-Bahnstation finden zwei Beamte ein Päckchen mit Haschisch .

Die nächtliche Kontrolle in Favoriten findet und den Augen zahlreicher neugieriger Passanten statt – und ist Teil einer groß angelegten Schwerpunktaktion.

Die Polizei ging in der Nacht auf Sonntag mit 175 Beamten gegen die Themen vor, die in Wien in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen sorgten: Bandenkriege, illegale Straßenrennen, ethnische Auseinandersetzungen.