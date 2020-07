"Floating Concerts": Mit dem Boot zum Konzert

Mai ist kein Unbekannter. Seit Jahren betreibt er den Bootsverleih "Meine Insel" auf der Alten Donau. Bereits in den vergangenen Jahren hat er schwimmende Konzerte und andere Events aufs Wasser gebracht. Möglich ist das dank einer achteckigen Plattform in der Alten Donau, an die die Insel- und Sofaboote andocken können. Als "Schubverband" bietet sie dann Platz für bis zu 100 Personen.

Klassik bis Pop im Bikini

Insgesamt sind 12 Konzertabende geplant. Den Auftakt machte das Streichquartett "Vienna Strings" bereits am 7. Juli mit Melodien von Mozart, Strauß und Haydn im Gepäck. Die nächste Chance auf das Klassikspektakel gibt es am 14. sowie 28. Juli (jeweils um 20 Uhr). Barockkonzerte, Operettenabende und Mozart-Opern ergänzen das Programm.

Am 05. August tritt dann das Cello- und Gitarrenduo David e Mia auf. Im Repertoire haben sie Rock, Pop und Klassik, ihnen folgt am 12. August Eva K. Anderson angesagt. Die Musikerin ist unter anderem als Songwriterin erfolgreich (u. a. Ich Lebe, interpretiert von Christina Stürmer). Ihre Songs in ihren Live-Konzerten erzählen ein Stück weit ihre eigene Geschichte.