Filmstadt Wien: Hollywood im Großen und Kleinen

Fast eineinhalb Minuten hält die Kamera die Szenerie fest. Um schlussendlich mitanzusehen, wie die Frau an dem Mann, der sie liebt, vorbeigeht, ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen.

Kate Winslet drehte 2023 in der Bundeshauptstadt

Im Gegenteil: heute geben sich mehr denn je Hollywoodgrößen die sprichwörtliche Klinke am Drehort Wien in die Hand. Wie zuletzt Kate Winslet, Hugh Grant, Chris Hemsworth oder Natalie Portman .

„Der dritte Mann“ ist einer jener Filme, die Wien auf der ganzen Welt bekannt gemacht haben. Und die Bundeshauptstadt hat seit dem Produktionsjahr des Klassikers – 1949 – nichts an Popularität verloren.

So wurde das Jugendfilmprojekt „EINBLICK filterlos“ genau deshalb entwickelt, um jungen Filmemacherinnen und Filmemachern die Chance zu geben, unter professionellen Bedingungen ihre ersten Filme zu produzieren.

Doch in Wien ist nicht nur Platz für das schillernde Hollywood, auch kleinere Produktionen werden mit geringem Budget, viel Leidenschaft und großem Nutzen umgesetzt.

Damals schrieb sie beim Drehbuch mit, war in der Produktion und der Aufnahmeleitung tätig. Bei „Boundless“ war Sar-Shalom bereits in der Rolle, den Jugendlichen ihr Wissen rund um die Filmproduktion weiterzugeben.

Umgesetzt wurde der Film von sieben engagierten 16- und 20-Jährigen mit Wohnsitzen in Niederösterreich und Wien . Als Drehorte fungierten die Bundeshauptstadt, aber auch die Thermenregion und der Semmering .

Sie konnte mittlerweile in der Branche Fuß fassen und schwärmt von den Möglichkeiten, die sie durch das Projekt bekommen hat. „Es war ein riesiges Sprungbrett in die Filmbranche“, sagt die 21-Jährige.

Wien goes Hollywood

Sie habe in kürzester Zeit viel lernen können. In Teamarbeit „wichtige Geschichten“, wie die des Holocausts oder des Ukrainekriegs zu erzählen, liege ihr am Herzen. Alle Projekte haben zudem Coaches aus der Branche zur Seite.