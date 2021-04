Feuerwehreinsatz: Zimmerbrand in Wien Alsergrund

Zu einem Einsatz in den 9. Bezirk wurde die Wiener Feuerwehr am Sonntag zur Mittagszeit gerufen. 76 Feuerwehrleute kämpften in der Latschkagasse mit 17 Einsatzfahrzeugen gegen einen Zimmerbrand.

"Als wir angekommen sind, war das Stiegenhaus verraucht. Daher wurden im Gebäude umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen gesetzt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Gespräch mit dem KURIER. Der Brand beschänkte sich auf eine Wohnung.

Nachlöscharbeiten

Derzeit führe man bereits Nachlöscharbeiten durch. "Durch die Feuerwehr wurden 12 Personen evakuiert und an den Rettungsdienst übergeben."