Feuerwehr rettete bewusstlose Frau aus brennendem Haus

Gegen 23 Uhr in der Nacht auf Sonntag kam es in Pinkafeld zu einem Brand. Anrainer alarmierten die Feuerwehr. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittels Sirene und Rufempfänge in die Brauhauswiese, nur rund 50 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt, alarmiert. Achtundzwanzig Mann rückten zum Einsatz aus."Drei bis vier Minuten nach dem Alarm war das erste Einsatzfahrzeug am Brandobjekt. Aus zwei Fenstern im Obergeschoß drang Brandrauch", erklärt Feuerwehrmann Patrick Luif.