Freiwilliger Einsatz bringt Dorfgemeinschaft in Schwung

Für Sandra Konrath ist Irene Weber „eine tragende Säule und große Stütze“ im Leben. „Ich kann meine Dankbarkeit und Wertschätzung gar nicht in Worte fassen. Ohne ihre Hilfe könnte ich meinen Beruf nicht so gut ausüben.“ Zudem wisse sie ihre Kinder in guten Händen.

Ein gutes Zeugnis stellt auch Andrea Resch, Standortkoordinatorin von Nachbarschaftshilfe Plus, der Mitarbeiterin für ihr Engagement in der Gemeinde aus. Rund 600 freiwillige Helfer sind bei dem Verein in 21 Gemeinden im Einsatz. Das Organisieren von Kinderbetreuung sei allerdings die Ausnahme. Gefragt sind die Services vor allem bei älteren Klienten (siehe Zusatzbericht). Derzeit werde vor allem Begleitung zu Impf- oder Testterminen gebraucht.

Irene Weber sieht ihr Engagement aber nicht nur als Geben. Ihre Enkel seien schon groß, jetzt in der Pension habe sie Zeit, ihre Mitmenschen zu unterstützen. „Und von den Kindern kommt so viel zurück. Sie bringen Leben in die Bude.“