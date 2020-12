Festnahme: Vater schlägt Tochter ins Gesicht und verletzt Ex-Frau mit Scherbe

Ein 41-jähriger Türke steht im Verdacht seiner Ex-Frau in der Sonnleithnergasse in Wien-Favoriten während eines Streits mit einer Glasscherbe eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt zu haben. Zuvor soll der Mann der gemeinsamen Tochter im Alter von neun Jahren, die bei der Frau lebt, ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der 41-Jährige.

Die Tat soll sich in der Wohnung der beiden Opfer zugetragen haben. Die Scherbe dürfte von einem zerbrochenen Trinkglas stammen. Als die Polizisten den Mann vorerst telefonisch kontaktierten, gab dieser an, in die Türkei fahren zu wollen. Aufgrund des offensichtlichen Fluchtgedankens wurde mit der Staatsanwaltschaft Wien Rücksprache gehalten. Diese verfügte die Anordnung zur Festnahme. Der 41-Jährige wurde anschließend in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf widerstandslos festgenommen.

