Festnahme in Wien: Mann würgte Frau nach Streit

Ein 48-jähriger Mann soll laut Polizei am Sonntagabend in Wien-Simmering seine Frau zu Boden geworfen und gewürgt haben. In der gemeinsamen Wohnung in der Hauffgasse soll es zuvor zu einem Streit zwischen dem Mann und der 39-jähirgen Ehefrau gekommen sein.

Laut Polizei wurden in der Wohnung diverse Gegenstände zerstört. Der Grund: Der Mann vermutete, dass seine Frau eine Affäre hat. Im Anschluss flüchtete der Verdächtige aus der Wohnung und nahm auch noch die beiden Töchter im Alter von 8 und 9 Jahren mit.

Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später in der Wohung seiner Mutter festnehmen - er befindet sich in Haft. Die 39-Jährige musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Kinder konnten bei der Großmutter bleiben.