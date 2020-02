Wien: Räuber nahmen Pensionisten in den "Schwitzkasten"

Am Donnerstagabend sollen laut Polizei zwei Männer einem 81-jährigen Pensionisten durch die Haustüre ins Innere seines Wohnhauses in der Nähe vom Zentralfriedhof gefolgt sein. Dort sollen sie den älteren Mann in den " Schwitzkasten" genommen haben.

Danach flüchteten die beiden Verdächigen vom Tatort. Weil der Mann die mutmaßlichen Räuber aber gut beschreiben konnte, fand die Polizei sie nach einer kurzen Fahndung in einem Linienbus. Die Polizisten hielten den Bus an und kontrollierten die beiden Männer. Bei ihnen wurde das geraubte Geld gefunden. Die beiden Serben wurden festgenommen.