Neue Wiener Fernkälte-Zentrale: Klimafreundlich gegen die Hitze

Am neuen Campus der MedUni kann durch dieses Kreislaufsystem im Sommer der gesamte und auch im Winter ein maßgeblicher Teil des Wärmebedarfs gedeckt werden – für Brunner ein „Vorzeigeprojekt“, spart Fernkälte im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen doch 70 Prozent Energie und 50 Prozent CO 2 -Emissionen ein.

Die 20 Millionen Euro, die Wien Energie in das Projekt investiert, sind zweifellos eine Investition in die Zukunft, denn der Bedarf an klimafreundlicher Kühlung nimmt rapide zu. Gab es zwischen 1961 und 1990 im Schnitt zehn Hitzetage mit mehr als 30 Grad in der Stadt, hat sich diese Zahl in der Periode 1991 bis 2020 auf 21 mehr als verdoppelt.