„Bodengebundene Luftabwehr“: Die Stiftkaserne hat nun eine grüne Fassade

Wachsen sollen die Pflanzen aber nicht nur nach oben hin. Auch am Boden in den Pflanzentrögen wird auf Grün gesetzt. Gold-Schafgarbe, Riesenlauch und Reitgras werden in den nächsten Jahren immer wieder für bunte Blüten sorgen. Ausgewählt wurden die Pflanzen gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien.

Gespräche seit 2019

Ein erstes Gespräch über das Projekt habe es schon im September 2019 gegeben, heißt es beim Bundesheer. Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) habe damals den Wunsch nach einer begrünten Fassade eingebracht. Umgesetzt wurde das Projekt aber erst in den vergangenen sechs Monaten. „In den letzten Jahren, wurden durch Corona andere Schwerpunkte gesetzt“, so ein Heeressprecher. Nun aber sei die Zeit gekommen, und das 150.000 Euro teure Projekt umgesetzt worden.

➤ Mehr dazu: Außenfassade der Wiener Stiftskaserne wird begrünt