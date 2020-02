Außenfassade der Wiener Stiftskaserne wird begrünt

In der Stiftskaserne, einer der wichtigsten Kasernen des Bundesheeres in Wien, sollen in Zukunft die Uniformen der Soldaten nicht das einzig Grüne bleiben. Denn ein Teil der Fassade der Kaserne werde begrünt, sagten ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Markus Reiter, Bezirksvorsteher in Wien-Neubau ( Grüne), am Donnerstag dem KURIER. Die Stiftskaserne ist damit die erste Kaserne in Österreich, die begrünt werden soll.

„Der dicht verbaute 7. Bezirk braucht dringend derartige Begrünungen. Ich freue mich, dass wir als Verteidigungsministerium etwas dazu im Bezirk beitragen können“, sagt Tanner. Konkret geht es um den neueren Trakt der Kaserne: Die Häuserfront des Wohn- und Unterkunftsgebäudes in der Siebensterngasse soll dann künftig mit Pflanzen bewachsen sein. So soll das Klima im Grätzel verbessert werden.