Falsch geparkte Leih-Scooter: Schon 7.000 Anzeigen in Wien

„Die neue Regelung findet bereits breiten Anklang. Falsch abgestellte E-Scooter werden beanstandet und Übertretungen geahndet“, betont das Magistrat. Klar sei aber auch, dass neue Regeln immer eine gewisse Eingewöhnungszeit brauchen.

Konflikte auf Parkspuren

Die Betreiber verrechnen die Strafen in voller Höhe weiter, eine BearbeitungsgebĂŒhr erhebt aber noch kein Anbieter. Berichter wird von den Betreibern, dass E-Scooter oftmals korrekt am Rand der Parkspur abstellt werden, aber spĂ€ter Dritte diesen auf den Gehweg stellen, um den Platz fĂŒr Pkws frei zu machen. In solchen FĂ€llen wĂŒrden die Nutzer nicht belangt werden..