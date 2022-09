Fall Leonie vor Gericht: Ein Angeklagter wird sich schuldig bekennen

Am Dienstag hat der Prozess um den Fall Leonie am Landesgericht für Strafsachen in Wien begonnen. Jene drei afghanischen Männer, die für den Tod der 13-jährigen Leonie verantwortlich sein sollen, müssen sich vor einem Schöffensenat verantworten. Das Mädchen wurde in den Morgenstunden des 26. Juni des Vorjahres leblos auf einem Grünstreifen in der Donaustadt gefunden. Die drei jungen Männern im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wird Vergewaltigung mit Todesfolge und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen angelastet.

Die Gesichter der Angeklagten bleiben der (breiten) Öffentlichkeit verborgen. Schon vorab wurde ein Film- und Fotografierverbot bei dem Prozess bekannt gegeben. Einen kompletten Ausschluss der Öffentlichkeit aus dem Gerichtssaal gibt es aber nicht. Das hatten zuvor die Anwälte von Leonies Angehörigen gefordert, das Gericht hat den Antrag dazu abgelehnt.

Ein Angeklagter bekennt sich schuldig

Bereits vor Prozessbeginn überraschten die Anwälte der Angeklagten mit ihren Statements: Der Zweitangeklagte, der die Wohnung in der Donaustadt gemietet hatte, werde sich schuldig bekennen, sagt Anwalt Thomas Nirk. Die beiden anderen werden sich laut ihren Anwälten weiterhin als nicht schuldig bekennen.